36 человек госпитализированы с гепатитом А в Тулунском районе Иркутской области

36 случаев заболевания вирусным гепатитом А зарегистрированы в Тулунском районе Иркутской области с 18 декабря 2016 года по 26 января 2017 года. Среди заболевших клинические признаки вирусного гепатита А зарегистрированы у 14-ти человек. Остальные выявлены по результатам лабораторного обследования. Все больные госпитализированы в инфекционное отделение Тулунской городской больницы. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу Минздрава Иркутской области.

Совместными усилиями сотрудников Управления Роспотребнадзора по Иркутской области и врачей проводятся специальные мероприятия. Для оказания консультативно-методической и практической помощи направлены главный внештатный специалист инфекционист министерства здравоохранения Иркутской области, главный внештатный специалист детский инфекционист министерства здравоохранения Иркутской области, врач-эпидемиолог Иркутской городской инфекционной клинической больницы.

«На данный момент специалистами осмотрены более 4 тысяч человек, которые могли контактировать с заболевшими. Организовано медицинское наблюдение по месту жительства и в школах, продолжается проведение лабораторного обследования. Медицинскими специалистами организовано проведение иммунизации против вирусного гепатита А учащихся и сотрудников задействованных образовательных и социальных организаций, а также по эпидемическим показаниям. На сегодняшний день 348 человек, в том числе 272 ребенка, привиты против вирусного гепатита А», — сообщили в пресс-службе.