В приморской компании обнаружен уже четвертый моряк-наркоман
Гашишное масло обернется для мужчины сроком до 10 лет.
Гашишное масло обернется для мужчины сроком до 10 лет.
В Приморье правоохранительным блоком Находкинской таможни пресечена попытка контрабандного вывоза наркотического средства, сообщает РИА VladNews со ссылкой на
В ходе проведения
Экспертиза установила, что изъятое вещество является маслом каннабиса (гашишное масло). В соответствии с российским законодательством, данное вещество включено в список наркотических средств, оборот которых в России запрещен.
Установлено, что данное наркотическое средство предназначалось для личного употребления членом экипажа.
В отношении данного гражданина возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п."в ч.2 ст. 229.1 УК РФ — контрабанда наркотических средств в крупном размере. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до десяти лет.
Плавзавод, на котором происходило изъятие наркотиков, принадлежит одной из крупнейших рыбодобывающих компаний, флот которой базируется у причалов, расположенных на территории поселков