В приморской компании обнаружен уже четвертый моряк-наркоман

В Приморье правоохранительным блоком Находкинской таможни пресечена попытка контрабандного вывоза наркотического средства, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ДВТУ.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий, должностные лица таможни в нежилом помещении морского судна, убывающего в Охотоморскую экспедицию за пределы таможенной территории ЕАЭС, обнаружили и изъяли вещества, запрещенные к гражданскому обороту.

Экспертиза установила, что изъятое вещество является маслом каннабиса (гашишное масло). В соответствии с российским законодательством, данное вещество включено в список наркотических средств, оборот которых в России запрещен.

Установлено, что данное наркотическое средство предназначалось для личного употребления членом экипажа.

В отношении данного гражданина возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п."в ч.2 ст. 229.1 УК РФ — контрабанда наркотических средств в крупном размере. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до десяти лет.