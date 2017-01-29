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11:53 (мск), источник: АиФ Прикамье

В центре Перми поздно вечером пропала электроэнергия

Без света остались торговый центр «Айсерг», административные здания, жилые дома.

Электроэнергия пропало на большом участке в центре города. Как писали очевидцы в социальных сетях, погасли огни в ТЦ «Айсберг», административных зданиях и жилых домах.

Как удалось выяснить корреспонденту «АиФ-Прикамье», электроэнергия пропала на большом участке в центре города. Проблему удалось устранить в течение двух часов.

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