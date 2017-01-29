В центре Перми поздно вечером пропала электроэнергия

Электроэнергия пропало на большом участке в центре города. Как писали очевидцы в социальных сетях, погасли огни в ТЦ «Айсберг», административных зданиях и жилых домах.

Как удалось выяснить корреспонденту «АиФ-Прикамье», электроэнергия пропала на большом участке в центре города. Проблему удалось устранить в течение двух часов.