В центре Перми поздно вечером пропала электроэнергия
Без света остались торговый центр «Айсерг», административные здания, жилые дома.
Без света остались торговый центр «Айсерг», административные здания, жилые дома.
Электроэнергия пропало на большом участке в центре города. Как писали очевидцы в социальных сетях, погасли огни в ТЦ «Айсберг», административных зданиях и жилых домах.
Как удалось выяснить корреспонденту «АиФ-Прикамье», электроэнергия пропала на большом участке в центре города. Проблему удалось устранить в течение двух часов.