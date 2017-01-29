В Минской области горели убойный цех и МТФ

29 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Два пожара в помещениях организаций АПК Минской области зафиксировано за прошедшие сутки, сообщили БЕЛТА в Минском областном управлении МЧС.

Так, в Смолевичском районе произошел пожар в убойном цеху ОАО «Смолевичи Бройлер», а в Березинском районе — в здании молочно-товарной фермы ОАО «Богушевичи».

Всего за сутки на территории столичного региона зарегистрировано 9 пожаров: в Березинском, Борисовском, Вилейском, Воложинском, Дзержинском, Минском (2), Смолевичском районах и в Слуцке.

На пожаре в Слуцке погиб один человек — пенсионер 1952 года рождения, хозяин квартиры на первом этаже двухэтажного жилого дома. Причина пожара устанавливается.