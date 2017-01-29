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09:52 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Уральские аферисты похитили 46 тысяч у жительницы Усть-Кута в Приангарье

Женщина сообщила мошенникам данные банковской карты.

29-летняя жительница Иркутской области лишилась 46-ти тысяч рублей при продаже дома через интернет. Накануне, 28 января, в дежурную часть отдела полиции в Усть-Куте поступил сообщение от молодой женщины. Заявительница разместила объявление о продаже дома на сайте «Дром.ру». Спустя некоторое время ей позвонил незнакомец и сказал, что готов купить недвижимость. Для того, чтобы перевести деньги, он попросил собственницу сообщить сведения о банковской карте. Выполнив требование, женщина лишилась сбережений. Полицейские выяснили, то номер аферистов зарегистрирован в Свердловской области. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Иркутской области.

На минувшей неделе сразу несколько аналогичных случаев зарегистрировано в полиции, так при продаже дома лишились денег две женщины-пользователя сайта «Авито.ру».

«Полиция напоминает о необходимости хранения сведений о банковой карте в секрете. Сообщив кому-либо конфиденциальную информацию, вы можете дать возможность преступникам дистанционно списать накопления», — сообщили в пресс-службе.

Напомним, 36-летняя жительница Нижнеудинска стала жертвой мошенников, продавая корову в интернете. Женщина назвала аферисту данные банковской карты, и затем с ее счета были списаны 97 тысяч рублей.

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