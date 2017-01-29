Уральские аферисты похитили 46 тысяч у жительницы Усть-Кута в Приангарье
Женщина сообщила мошенникам данные банковской карты.
Женщина сообщила мошенникам данные банковской карты.
29-летняя жительница Иркутской области лишилась 46-ти тысяч рублей при продаже дома через интернет. Накануне, 28 января, в дежурную часть отдела полиции в
На минувшей неделе сразу несколько аналогичных случаев зарегистрировано в полиции, так при продаже дома лишились денег две
«Полиция напоминает о необходимости хранения сведений о банковой карте в секрете. Сообщив
Напомним, 36-летняя жительница Нижнеудинска стала жертвой мошенников, продавая корову в интернете. Женщина назвала аферисту данные банковской карты, и затем с ее счета были списаны 97 тысяч рублей.