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14:34 (мск), источник: VN.RU

Горящего на диване мужчину спасли пожарные

Пожарные спасли пьяного мужчину, который уснул с сигаретой в собственной квартире в Дзержинском районе областного центра, сообщается на странице Новосибирской службы эвакуации АСТ-54.

Происшествие произошло в одной из квартир на втором этаже дома № 16 на улице Адриена Лежена. От уголька сигареты загорелся диван, начался пожар.

На место происшествия быстро приехали врачи скорой, пожарные и полицейские. Спасатели вскрыли дверь и вытащили из квартиры мужчину, он едва не отравился угарным газом.

«Реанимировали погорельца на первом этаже дома, — сообщают очевидцы. — Рядом с пострадавшим находился пожарный, он держал в руке кислородную маску. Тело накрыли вещами, было видно только почерневшие руки и ноги».

Врачам удалось спасти курильщику жизнь. По последним данным, сейчас он находится в больнице с отравлением угарным газом средней тяжести.

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