Горящего на диване мужчину спасли пожарные

Происшествие произошло в одной из квартир на втором этаже дома № 16 на улице Адриена Лежена. От уголька сигареты загорелся диван, начался пожар.

На место происшествия быстро приехали врачи скорой, пожарные и полицейские. Спасатели вскрыли дверь и вытащили из квартиры мужчину, он едва не отравился угарным газом.