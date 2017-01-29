Горящего на диване мужчину спасли пожарные
Пожарные спасли пьяного мужчину, который уснул с сигаретой в собственной квартире в Дзержинском районе областного центра, сообщается на странице Новосибирской службы эвакуации АСТ-54.
Пожарные спасли пьяного мужчину, который уснул с сигаретой в собственной квартире в Дзержинском районе областного центра, сообщается на странице Новосибирской службы эвакуации АСТ-54.
Происшествие произошло в одной из квартир на втором этаже дома № 16 на улице Адриена Лежена. От уголька сигареты загорелся диван, начался пожар.
На место происшествия быстро приехали врачи скорой, пожарные и полицейские. Спасатели вскрыли дверь и вытащили из квартиры мужчину, он едва не отравился угарным газом.
«Реанимировали погорельца на первом этаже дома, — сообщают очевидцы. — Рядом с пострадавшим находился пожарный, он держал в руке кислородную маску. Тело накрыли вещами, было видно только почерневшие руки и ноги».
Врачам удалось спасти курильщику жизнь. По последним данным, сейчас он находится в больнице с отравлением угарным газом средней тяжести.