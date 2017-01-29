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09:59 (мск), источник: Вести Приморье

Мошенники сняли несколько миллионов рублей со счетов банка «Приморье» во Владивостоке

В ночь с пятницы на субботу, 28 января, преступники произвели снятие крупных сумм наличности со счетов банка «Приморье». Мошенники с помощью имитированных банком карт провели ряд операций, незаконно получив десятки миллионов рублей. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на VL.ru.

По информации в правоохранительных органах, в полицию поступило заявление от руководства финансового учреждения о том, что хищение денежных средств со счетов банка началось около 04.00 в субботу, 28 января. Преступники провели более 50 операций в банкоматах по снятию крупных сумм, а также переводили деньги на другие счета для последующего обналичивания.

По предварительным данным, общий ущерб от действий мошенников превысил 50 миллионов рублей. Сотрудники полиции и служба безопасности банка «Приморье» устанавливают личности подозреваемых в преступлении.

Как сообщили в банке «Приморье», целью мошенников были деньги банка, а не личные средства клиентов, поэтому никто из вкладчиков учреждения не пострадал от действий злоумышленников. По факту случившегося руководством и сотрудниками банка «Приморье» проводится тщательна проверка.

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