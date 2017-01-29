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10:47 (мск), источник: PROUFU.ru

В Уфе маршрутка столкнулась с легковым автомобилем возле остановки

Вчера, 28 января, произошло серьезное ДТП с участием маршрутного автобуса на бульваре Баландина в Уфе. Об этом сообщили очевидцы в группе БашДТП.

По словам свидетелей, столкновение произошло, когда маршрутка тронулась от остановки, а легковой автомобиль также пытался выехать от обочины.

Обстоятельства происшедшего и данные о потерпевших уточняются.

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