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10:37 (мск), источник: РИА Новости

В Петербурге потушили пожар в доме, где загорелась коммуналка

МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Спасатели потушили пожар в жилом доме в Санкт-Петербурге, где на 35 квадратных метрах горела коммунальная квартира, сообщается в воскресенье на сайте ГУ МЧС по городу.

Источник: РИА Новости

Пожар произошел в доме 15 Детскосельской улицы в Павловске, площадь пожара составила 35 квадратных метров. Из дома были эвакуированы 20 человек. Пожару присвоили ранг № 1-БИС, затем понизили до № 1.

«В 9.50 пожар ликвидирован», — говорится в сообщении.

Пожар тушил 61 человек, было задействовано 17 единиц техники. Сведения о пострадавших на данный момент не поступали, добавили в ГУ МЧС.

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