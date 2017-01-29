В Петербурге потушили пожар в доме, где загорелась коммуналка

Пожар произошел в доме 15 Детскосельской улицы в Павловске, площадь пожара составила 35 квадратных метров. Из дома были эвакуированы 20 человек. Пожару присвоили ранг № 1-БИС, затем понизили до № 1.

«В 9.50 пожар ликвидирован», — говорится в сообщении.

Пожар тушил 61 человек, было задействовано 17 единиц техники. Сведения о пострадавших на данный момент не поступали, добавили в ГУ МЧС.