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13:07 (мск), источник: Новая Кубань

В Сочи с моста упала 37-летняя женщина

Трагический инцидент произошел в минувшую пятницу.

Краснодар. 29 янв. — Новая Кубань. Пострадавшую с характерными признаками падения с высоты обнаружили прохожие рядом со Светлановским мостом.

Они обратились в правоохранительные органы, и спустя некоторое время на место происшествия выехали полицейские и скорая медицинская помощь. 37-летнюю женщину госпитализировали, но в больнице пострадавшая скончалась.

По данному факту проводится доследственная проверка, сообщают в СУ СКР по Краснодарскому краю.

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