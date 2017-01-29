В Сочи с моста упала 37-летняя женщина

Краснодар. 29 янв. — Новая Кубань. Пострадавшую с характерными признаками падения с высоты обнаружили прохожие рядом со Светлановским мостом.

Они обратились в правоохранительные органы, и спустя некоторое время на место происшествия выехали полицейские и скорая медицинская помощь. 37-летнюю женщину госпитализировали, но в больнице пострадавшая скончалась.

По данному факту проводится доследственная проверка, сообщают в СУ СКР по Краснодарскому краю.