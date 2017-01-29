В Подмосковье задержали похитителей бизнесмена, вымогавших у его жены выкуп

Следствие установило, в четверг пять жителей Липецка и Москвы похитили 40-летнего предпринимателя в поселке Шатурторф Шатурского района и удерживали его в квартире в Москве. За освобождение они потребовали от его жены 30 миллионов рублей. В субботу правоохранителям удалось освободить мужчину.

«В настоящее время пятеро похитителей задержаны, с ними проводятся необходимые следственные действия, решается вопрос об избрании им меры пресечения», — говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело по статье «похищение человека группой лиц, с применением насилия, из корыстных побуждений».