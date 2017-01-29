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10:50 (мск), источник: РИА Новости

В Подмосковье задержали похитителей бизнесмена, вымогавших у его жены выкуп

МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Правоохранители задержали в Подмосковье пятерых подозреваемых в похищении бизнесмена, которые, по версии следствия, требовали от его жены 30 миллионов рублей за освобождение, сообщает пресс-служба ГСУ СК по региону.

Источник: РИА Новости

Следствие установило, в четверг пять жителей Липецка и Москвы похитили 40-летнего предпринимателя в поселке Шатурторф Шатурского района и удерживали его в квартире в Москве. За освобождение они потребовали от его жены 30 миллионов рублей. В субботу правоохранителям удалось освободить мужчину.

«В настоящее время пятеро похитителей задержаны, с ними проводятся необходимые следственные действия, решается вопрос об избрании им меры пресечения», — говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело по статье «похищение человека группой лиц, с применением насилия, из корыстных побуждений».

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