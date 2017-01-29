Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Россияне отказались от частного строительства
Названы новые цифры нормального артериального давления у пожилых
В Кремле ответили на сообщения об указе Трампа снять санкции с РФ
Алла Пугачева сменила стиль трехлетнего сына (видео)
Анджелина Джоли стала музой и лицом нового парфюма Guerlain
Херсонес не отдадут РПЦ до создания помещений для экспонатов Крымская епархия попросила передать ей всемирно известный музей-заповедник
Алла Пугачева сменила стиль трехлетнего сына (видео)
У Пелагеи и хоккеиста Ивана Телегина родилась дочь
Бомжи захватили особняк российского миллиардера
Торнадо унес женщину прямо в ванне (видео)
Киев: Россия может применить Берлинскую дивизию против Украины
В РФ создается огромный низколетящий самолет – СМИ
Дочь Курта Кобейна дебютировала в модельном бизнесе
Дочь Меладзе сыграет вторую свадьбу в Марракеше
Психиатры выяснили, как ЛСД меняет восприятие реальности
Депрессия может провоцировать рак
УАЗ выпустит конкурента «Газели»: появились фото прототипа
В Подмосковье угнали автомобиль с 7 кг золота
Фоторепортажи
6В Италии спасли трех щенков из накрытого лавиной отеля
7Арктическая бригада РФ провела учения по езде на упряжках
6Минобороны показало новый истребитель МиГ-35
10Суд Нью-Йорка приостановил действие указа Трампа
13:06 (мск), источник: ГТРК "Дон-ТР"

В четырех районах Ростова задержали распространителей наркотиков

Сотрудники ППС в центре Ростова-на-Дону (Кировский район) задержали с поличным 28-летнего местного жителя.

Он пытался спрятать наркотики — сделать так называемую «закладку».

Молодого человека досмотрели — у него обнаружили 10 пакетов наркотического вещества. Экспертиза показала, что это синтетический наркотик N-метилэфедрон. Еще 20 пакетов нашли в различных тайниках на территории Кировского района. Также по месту жительства задержанного полицейские обнаружили и изъяли приспособления для расфасовки наркотиков.

Кроме этого эпизода, в городе прошел ряд подобных задержаний: как сообщили в пресс-службе ведомства, по подозрению в сбыте «синтетики» задержали мужчин в Железнодорожном районе, а также в Пролетарском и Ленинском районах города Ростова-на-Дону.

В отношении всех подозреваемых возбуждены уголовные дела по соответствующей статье Уголовного кодекса Российской Федерации, уточнили в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Известный российский актер внезапно умер в 37 лет. Видео
Похититель девочки в Оренбурге оказался серийным маньяком-педофилом
В желудке девушки нашли 150 живых червей
МНБ США: указ президента о мигрантах остается в силе
Первый разговор Путина и Трампа: новый президент, новые надежды
Ангела Меркель будет общим кандидатом в канцлеры от ХДС и ХСС
Информатор WADA Степанова заявила о нежелании возвращаться в РФ
Трамп поручил найти новых партнеров для борьбы с ИГ
Греческие ультраправые провели в Афинах факельное шествие
У побережья Малайзии пропало судно с китайскими туристами
Спорт
Российские фигуристы выиграли на ЧЕ два золота, серебра и бронзы Победителями соревнований стали Евгения Медведева у женщин и спортивная пара Евгения Тарасова/Владимир Морозов
Авто
Госдума сказала да: 5000 рублей за опасное вождение Государственная Дума приняла в первом чтении законопроект о введении штрафа в размере 5000 рублей за опасное вождение, передает «ТАСС»
Hi-Tech
Появился способ запускать пиратские игры на PlayStation 4 Группа хакеров взломала PlayStation 4 и нашла способ устанавливать «пиратские» игры на приставку со старой прошивкой
Кино
Никакой химии: самые провальные парочки кинематографа Появление этих актерских пар на экране способно повергнуть зрителя в скуку и вызвать недоумение. Вряд ли режиссеры добивались такого эффекта — просто между партнерами по площадке не пробежала искра.
Недвижимость
В Китае 19 многоэтажных зданий снесли за 10 секунд
Как сделать квартиру светлее: советы профи
Россияне отказались от частного строительства
Forbes назвал «королей российской недвижимости»
Леди
Как выглядели первые леди США до Мелании Трамп (фото) Кто жил в Белом доме до модели из Словении?
Дети
Абсурдная реклама теста на беременность рассмешила пользователей соцсетей На рекламном плакате с парой, потрясенной результатом анализа, не было бы ничего смешного, если бы не огромный живот будущей мамы.
Все о ремонте
Как отремонтировать небольшую кухню за 6 дней
Планировать ли кухню по «рабочему треугольнику»?
Можно ли установить кондиционер на фасаде?
7 недостатков интерьера, которые легко исправить
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь