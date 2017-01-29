В четырех районах Ростова задержали распространителей наркотиков
Сотрудники ППС в центре
Сотрудники ППС в центре
Он пытался спрятать наркотики — сделать так называемую «закладку».
Молодого человека досмотрели — у него обнаружили 10 пакетов наркотического вещества. Экспертиза показала, что это синтетический наркотик
Кроме этого эпизода, в городе прошел ряд подобных задержаний: как сообщили в
В отношении всех подозреваемых возбуждены уголовные дела по соответствующей статье Уголовного кодекса Российской Федерации, уточнили в