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11:19 (мск), источник: Водитель Петербурга

Горячая вода обступила припаркованные на Искровском машины

Коммунальная авария произошла в Петербурге ночью 29 января. Лопнула труба, проложенная на Искровском проспекте, сообщает «Фонтанка».

Очевидцы говорят о том, что возле домов 26 и 28 вода, якобы, подступила к припаркованным машинам. Однако, в ГУП «ТЭК» изданию заявили, что владельцы автомобилей с жалобами пока не обращались.

В зону аварии попали десять жилых зданий, в четыре вода подается по пониженным параметрам. Сама авария произошла около 04:00. Тепло окончательно должно вернуться в дома к полудню.

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