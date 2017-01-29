Горячая вода обступила припаркованные на Искровском машины

Очевидцы говорят о том, что возле домов 26 и 28 вода, якобы, подступила к припаркованным машинам. Однако, в ГУП «ТЭК» изданию заявили, что владельцы автомобилей с жалобами пока не обращались.

В зону аварии попали десять жилых зданий, в четыре вода подается по пониженным параметрам. Сама авария произошла около 04:00. Тепло окончательно должно вернуться в дома к полудню.