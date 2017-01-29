Иномарка протаранила такси в Магнитогорске

Авария с участием двух легковых автомобилей, один из которых в качестве такси перевозил пассажиров, произошла в Магнитогорске, фотографии с места ДТП горожане разместили в соцсети.

Столкновение произошло в районе дома № 115 по улице Карла Маркса. По словам очевидцев, Peugeot оказался на встречной полосе, по которой в это время двигалось такси. У машины, где ехала пассажирка, оказалась повреждена передняя часть, а у иномарки — пассажирская дверь. По словам участников аварии, серьёзных травм удалось избежать.