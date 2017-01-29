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11:52 (мск), источник: АиФ Челябинск

Иномарка протаранила такси в Магнитогорске

Пассажиры не пострадали.

Авария с участием двух легковых автомобилей, один из которых в качестве такси перевозил пассажиров, произошла в Магнитогорске, фотографии с места ДТП горожане разместили в соцсети.

Столкновение произошло в районе дома № 115 по улице Карла Маркса. По словам очевидцев, Peugeot оказался на встречной полосе, по которой в это время двигалось такси. У машины, где ехала пассажирка, оказалась повреждена передняя часть, а у иномарки — пассажирская дверь. По словам участников аварии, серьёзных травм удалось избежать.

Напомним, несколькими днями ранее в массовом столкновении на улице Новороссийской в Челябинске пострадал ребёнок, находившийся во врезавшемся в троллейбус автомобиле.

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