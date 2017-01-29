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12:11 (мск), источник: Sputnik.md

Землетрясение в воскресенье: Вранча никак не может успокоиться

В воскресенье в Румынии произошло очередное землетрясение.

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 29 янв — Sputnik. Сейсмическая активность румынских гор становится все интенсивнее.

Сегодня, 29 января, во Вранче произошло очередное землетрясение. Причем случилось это после того, как вчера в 19.27 были зафиксированы подземные толчки силой 3,3 балла в румынском городе Бузэу.

Эпицентр сегодняшнего землетрясения находился на глубине 135,8 км, сила толчков составила 2,9 балла.

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