Землетрясение в воскресенье: Вранча никак не может успокоиться

КИШИНЕВ, 29 янв — Sputnik. Сейсмическая активность румынских гор становится все интенсивнее.

Сегодня, 29 января, во Вранче произошло очередное землетрясение. Причем случилось это после того, как вчера в 19.27 были зафиксированы подземные толчки силой 3,3 балла в румынском городе Бузэу.

Эпицентр сегодняшнего землетрясения находился на глубине 135,8 км, сила толчков составила 2,9 балла.