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14:28 (мск), источник: Om1.ru

Ford вылетел на перекресток, спровоцировав тройное ДТП — видео

В результате три человека пострадали.

28 января около 14:00 на пересечении улиц 10 лет Октября и Шебалдина, регулируемом светофором, произошла авария с участием трех легковых автомобилей.

По предварительным данным омской ГИБДД, 40-летняя женщина, управлявшая седаном Ford, ехала по Шебалдина в сторону улицы Звездова, когда столкнулась с приближавшимся справа по 10-летию автомобилем Toyota Land Cruiser 200, за рулем которого был 47-летний мужчина.

От толчка внедорожник налетел на попутную Toyota Vista под управлением молодого человека 22 лет, ехавшего справа.

Пресс-служба УГИБДД УМВД России по Омской области:

 — В результате ДТП водитель автомобиля Ford и его пассажир — женщина 1977 года рождения, а также пассажир «Ленд Крузера» — женщина 1941 года рождения — обратились за медицинской помощью. Признаков опьянения у водителей не установлено. Проводится проверка.

Видеозапись случившегося появилась в сети. Судя по ней, водитель «Форда» хотела проскочить перекресток, хотя уже загорелся зеленый сигнал светофора для машин, направляющихся по 10 лет Октября, и поток двинулся. В результате все три автомобиля въехали в сугроб.

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