Ford вылетел на перекресток, спровоцировав тройное ДТП — видео

28 января около 14:00 на пересечении улиц 10 лет Октября и Шебалдина, регулируемом светофором, произошла авария с участием трех легковых автомобилей.

По предварительным данным омской ГИБДД, 40-летняя женщина, управлявшая седаном Ford, ехала по Шебалдина в сторону улицы Звездова, когда столкнулась с приближавшимся справа по 10-летию автомобилем Toyota Land Cruiser 200, за рулем которого был 47-летний мужчина.

От толчка внедорожник налетел на попутную Toyota Vista под управлением молодого человека 22 лет, ехавшего справа.