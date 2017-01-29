Ford вылетел на перекресток, спровоцировав тройное ДТП — видео
В результате три человека пострадали.
В результате три человека пострадали.
28 января около 14:00 на пересечении улиц 10 лет Октября и Шебалдина, регулируемом светофором, произошла авария с участием трех легковых автомобилей.
По предварительным данным омской ГИБДД, 40-летняя женщина, управлявшая седаном Ford, ехала по Шебалдина в сторону улицы Звездова, когда столкнулась с приближавшимся справа по 10-летию автомобилем Toyota Land Cruiser 200, за рулем которого был 47-летний мужчина.
От толчка внедорожник налетел на попутную Toyota Vista под управлением молодого человека 22 лет, ехавшего справа.
— В результате ДТП водитель автомобиля Ford и его пассажир — женщина 1977 года рождения, а также пассажир «Ленд Крузера» — женщина 1941 года рождения — обратились за медицинской помощью. Признаков опьянения у водителей не установлено. Проводится проверка.
Видеозапись случившегося появилась в сети. Судя по ней, водитель «Форда» хотела проскочить перекресток, хотя уже загорелся зеленый сигнал светофора для машин, направляющихся по 10 лет Октября, и поток двинулся. В результате все три автомобиля въехали в сугроб.