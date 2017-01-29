В Омске внедорожник проехал на красный и столкнулся со «скорой»

Видео с регистратора появилось в соцсетях, причем с обилием ненормативной лексики — столько эмоций вызвала авария у находившихся в автомобиле женщин и мужчин, что вполне объяснимо. На нем видно, как Toyota RAV4 выехала на перекресток, когда светофор горел красным. В этот момент в прямом направлении ехал автомобиль скорой помощи. Водитель кроссовера, видимо, заметив ее, попытался свернуть, но «скорая» все же врезалась в «Тойоту», и та влетела в сугроб.

Происшествие случилось 26 января около 12:00 на перекрестке улиц Богдана Хмельницкого и Омской, уточняет НГС. Также нельзя не отметить, что водители автомобилей экстренных служб неоднократно призывают быть автомобилистов (да и пешеходов) внимательными и пропускать их на дороге, когда те едут на вызов.