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14:26 (мск), источник: Om1.ru

В Омске внедорожник проехал на красный и столкнулся со «скорой»

В то время как все машины потока стояли, ожидая зеленого сигнала светофора, водитель «тойоты» стартанул через поперечное движение.

Видео с регистратора появилось в соцсетях, причем с обилием ненормативной лексики — столько эмоций вызвала авария у находившихся в автомобиле женщин и мужчин, что вполне объяснимо. На нем видно, как Toyota RAV4 выехала на перекресток, когда светофор горел красным. В этот момент в прямом направлении ехал автомобиль скорой помощи. Водитель кроссовера, видимо, заметив ее, попытался свернуть, но «скорая» все же врезалась в «Тойоту», и та влетела в сугроб.

Происшествие случилось 26 января около 12:00 на перекрестке улиц Богдана Хмельницкого и Омской, уточняет НГС. Также нельзя не отметить, что водители автомобилей экстренных служб неоднократно призывают быть автомобилистов (да и пешеходов) внимательными и пропускать их на дороге, когда те едут на вызов.

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