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13:00 (мск), источник: Новая Кубань

На Кубани похитили эвакуированный автомобиль

Краснодар. 29 янв. — Новая Кубань. Личный транспорт жителя Курганинска украли с неохраняемого парковочного места в Динском районе.

Мужчина обратился в правоохранительные органы, где вскоре раскрыли преступление.

Как удалось выяснить полицейским с помощью записей с камер видеонаблюдения, автомобиль потерпевшего эвакуировали с места стоянки автопогрузчиком. В ходе поисковых работ правоохранители узнали, что украденная машина была доставлена в Краснодар в пункт приема металла.

Были задержали и угонщики — ими оказались два 19-летних местных жителя. Против юношей возбуждены уголовные дела. Молоды людям грозит до 5 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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