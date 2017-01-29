На Кубани похитили эвакуированный автомобиль

Мужчина обратился в правоохранительные органы, где вскоре раскрыли преступление.

Как удалось выяснить полицейским с помощью записей с камер видеонаблюдения, автомобиль потерпевшего эвакуировали с места стоянки автопогрузчиком. В ходе поисковых работ правоохранители узнали, что украденная машина была доставлена в Краснодар в пункт приема металла.