На Кубани похитили эвакуированный автомобиль
Краснодар. 29 янв. — Новая Кубань. Личный транспорт жителя Курганинска украли с неохраняемого парковочного места в Динском районе.
Краснодар. 29 янв. — Новая Кубань. Личный транспорт жителя Курганинска украли с неохраняемого парковочного места в Динском районе.
Мужчина обратился в правоохранительные органы, где вскоре раскрыли преступление.
Как удалось выяснить полицейским с помощью записей с камер видеонаблюдения, автомобиль потерпевшего эвакуировали с места стоянки автопогрузчиком. В ходе поисковых работ правоохранители узнали, что украденная машина была доставлена в Краснодар в пункт приема металла.
Были задержали и угонщики — ими оказались два 19-летних местных жителя. Против юношей возбуждены уголовные дела. Молоды людям грозит до 5 лет лишения свободы, сообщает