В Киеве мужчина выпал с 29 этажа бизнес-центра

В центре Киева 26-летний мужчина выпал с 29 этажа БЦ «Олимпийский» и погиб. Об этом «Обозревателю» рассказали медики.

Трагический случай произошел в субботу, 28 января, около 01:40 на улице Большая Васильковская, 72.

Высота БЦ «Олимпийский» — 105 м, количество этажей — 32.

Прибывшие на место происшествия врачи скорой помощи уже ничем не смогли помочь молодому человеку и лишь констатировали смерть.

Обстоятельства происшествия устанавливают правоохранительные органы. Вероятнее всего мужчина покончил жизнь самоубийством. Как узнал «Обозреватель», погибший — житель Донецка.

Ранее сообщалось, что в Киеве 25-летняя девушка выпала из окна на 11 этаже и погибла.