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13:24 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Эвакуатор уронил Volkswagen Touareg на тротуарное ограждение в Иркутске

Эвакуатор уронил автомобиль Volkswagen Touareg на тротуарное ограждение возле 130-го квартала в Иркутске.

ДТП произошло накануне вечером, 28 января. Пользователи группы ДТП38RUS «ВКонтакте» обсуждают фото— и видеосвидетельства происшествия. На записи видно, как эвакуатор пытается поднять авто, затем опускает его на забор и накреняется сам. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia.

Напомним, в последнее время участились случаи падения машин с эвакуаторов. 6 декабря 2016 года, на улице Новаторов автомобиль повис на трех стропах эвакуатора и повредил правое крыло, а 4 декабря кран эвакуатора упал на автомобиль Subaru. Также 1 декабря автомобиль Mazda упал с эвакуатора на улице Тимирязева в районе центрального рынка в Иркутске.

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