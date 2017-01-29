В Новосибирске водитель кроссовера сбил женщину
Инцидент произошел в Октябрьском районе мегаполиса.
Инцидент произошел в Октябрьском районе мегаполиса.
В Октябрьском районе города Новосибирска на улице Восход между домами № 3 и 5 водитель кроссовера Honda
По словам очевидцев, машина буквально протащила женщину по железному забору вдоль дороги. Пострадавшая сначала кричала, а потом стихла. Через 5 минут приехали ДПС и скорая помощь.
Врачи на месте оказали женщине помощь и погрузили в карету скорой. Участники группы считают, что виноват водитель и утверждают, что на этом месте постоянно сбивают пешеходов.