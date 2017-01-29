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14:19 (мск), источник: АиФ Новосибирск

В Новосибирске водитель кроссовера сбил женщину

Инцидент произошел в Октябрьском районе мегаполиса.

В Октябрьском районе города Новосибирска на улице Восход между домами № 3 и 5 водитель кроссовера Honda CR-V сбил переходившую проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу женщину. Об этом сообщает группа «АСТ-54». От столкновения женщина потеряла сознание. На место ДТП прибыли сотрудники дорожной полиции и медики.

По словам очевидцев, машина буквально протащила женщину по железному забору вдоль дороги. Пострадавшая сначала кричала, а потом стихла. Через 5 минут приехали ДПС и скорая помощь.

Врачи на месте оказали женщине помощь и погрузили в карету скорой. Участники группы считают, что виноват водитель и утверждают, что на этом месте постоянно сбивают пешеходов.

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