В Новосибирске водитель кроссовера сбил женщину

В Октябрьском районе города Новосибирска на улице Восход между домами № 3 и 5 водитель кроссовера Honda CR-V сбил переходившую проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу женщину. Об этом сообщает группа «АСТ-54». От столкновения женщина потеряла сознание. На место ДТП прибыли сотрудники дорожной полиции и медики.

По словам очевидцев, машина буквально протащила женщину по железному забору вдоль дороги. Пострадавшая сначала кричала, а потом стихла. Через 5 минут приехали ДПС и скорая помощь.