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14:18 (мск), источник: PROUFU.ru

В Башкирии ищут мужчину, пропавшего по пути с работы до машины

В соцсетях появилась тревожная информация, которая связана с поиском пропавшего мужчины, проживающего в пригороде Сибая.

Как рассказали близкие пропавшего, он исчез 25 января в селе Туяляс. Зовут пропавшего Салимьян. Он вышел на работу 25 января утром, но домой не вернулся. Что странно: машина Салимьяна так и осталась стоять возле места его работы. Хозяина автомобиля с тех пор никто не видел. Близкие сходят с ума от беспокойства.

Приметы пропавшего: выглядит на 50 лет, плотного телосложения, волосы темные, глаза светлые.

Был одет в желтую куртку, черные брюки.

Если кто-тот располагает информацией о местонахождении мужчины, просьба немедленно позвонить по телефонам: 8 965 644−86−34 (жена Альфия) или в полицию по номерам 02,102.

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