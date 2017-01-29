В Башкирии ищут мужчину, пропавшего по пути с работы до машины

Как рассказали близкие пропавшего, он исчез 25 января в селе Туяляс. Зовут пропавшего Салимьян. Он вышел на работу 25 января утром, но домой не вернулся. Что странно: машина Салимьяна так и осталась стоять возле места его работы. Хозяина автомобиля с тех пор никто не видел. Близкие сходят с ума от беспокойства.

Приметы пропавшего: выглядит на 50 лет, плотного телосложения, волосы темные, глаза светлые.

Был одет в желтую куртку, черные брюки.