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13:04 (мск), источник: РИА Новости

В Москве мужчина погиб, упав с 17 этажа

МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Мужчина погиб в воскресенье днем, упав с 17 этажа многоэтажного жилого дома в центре Москвы, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах столицы.

Источник: РИА Новости

«С 17 этажа дома 16 в Шмитовском проезде упал мужчина, погиб», — сказал собеседник агентства.

По его словам, на месте ЧП находятся медики, личность погибшего и обстоятельства случившегося выясняются.

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