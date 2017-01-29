В Москве мужчина погиб, упав с 17 этажа
МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Мужчина погиб в воскресенье днем, упав с 17 этажа многоэтажного жилого дома в центре Москвы, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах столицы.
МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Мужчина погиб в воскресенье днем, упав с 17 этажа многоэтажного жилого дома в центре Москвы, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах столицы.
«С 17 этажа дома 16 в Шмитовском проезде упал мужчина, погиб», — сказал собеседник агентства.
По его словам, на месте ЧП находятся медики, личность погибшего и обстоятельства случившегося выясняются.