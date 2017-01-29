Прорыв теплосетей произошел в районе рынка «Южный» в Иркутске

Без тепла могли остаться пять многоэтажных домов. Ситуация находилась на контроле комитета по управлению Свердловским округом. Аварию планировалось устранить до 18.00, но сделано все было на два часа раньше. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia.

— Авария уже устранена. Прорыв случился утром и аварию планировалось устранить до 18.00. Однако по состоянию на 16.00 дома уже подключали к отоплению. Несколько домов остались без тепла, но жители этого даже не почувствовали — батареи не успели остыть. В причинах аварии будет разбираться эксплуатирующая организация, — сообщили в пресс-службе администрации Иркутска.