Прорыв теплосетей произошел в районе рынка «Южный» в Иркутске
Прорыв на участке теплосети в районе рынка «Южный» произошел сегодня, 29 января, в Иркутске.
Прорыв на участке теплосети в районе рынка «Южный» произошел сегодня, 29 января, в Иркутске.
Без тепла могли остаться пять многоэтажных домов. Ситуация находилась на контроле комитета по управлению Свердловским округом. Аварию планировалось устранить до 18.00, но сделано все было на два часа раньше. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia.
— Авария уже устранена. Прорыв случился утром и аварию планировалось устранить до 18.00. Однако по состоянию на 16.00 дома уже подключали к отоплению. Несколько домов остались без тепла, но жители этого даже не почувствовали — батареи не успели остыть. В причинах аварии будет разбираться эксплуатирующая организация, — сообщили в
Напомним, 12 января произошло столкновение восьми автобусов на улице 2-я Железнодорожная. Причиной ДТП стал гололед, образовавшийся