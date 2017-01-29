Дети попали в больницу, скатившись с горки под колеса авто
Двое восьмилетних детей оказались в больнице, угодив под колеса иномарки с автоледи за рулем. Происшествие случилось в п. Медведское Черепановского района.
Двое восьмилетних детей оказались в больнице, угодив под колеса иномарки с автоледи за рулем. Происшествие случилось в п. Медведское Черепановского района.
Как рассказали в ГУ МВД по Новосибирской области, в 14 часов 50 минут двое мальчиков катались с импровизированной горки возле одного из домов на улице Романова.
В момент, когда дети съезжали на снегокате с горы, по улице проезжал автомобиль. За рулем «Тойоты Короллы» находилась 36-летняя женщина. Снегокат выкатился прямо на проезжую часть прямо под колеса автомобиля. В результате происшествия оба мальчика с многочисленными травмами госпитализированы.
Госавтоинспекция в очередной раз напоминает о том, что ответственность за жизнь и здоровье детей на дороге полностью лежит на взрослых.