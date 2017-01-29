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14:12 (мск), источник: АиФ Новосибирск

В Новосибирске пожарные потушили горящий корабль

Водное судно загорелось в Советском районе.

В Новосибирске сегодня утром, 29 января, пожарные потушили возгарание на корабле. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Новосибирской области.

ЧП произошло около 8 часов утра по улице Русская, 42 б. Загорелся корабль, который находился на берегу. В его трюме была оборудована сауна. По счастью, жертв нет — в результате возгорания повредился частично потолок в парилке. На тушение пришлось привлечь 2 единицы техники и 8 человек личного состава.

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