В Уфимском районе ребенок погиб, попав под обвал снега

В правоохранительные органы республики вечером 28 января 2017 года поступило сообщение о том, что подросток погиб в результате схода снега с крыши водонапорной башни деревни Дубки Уфимского района.

Предварительно установлено, что вечером 28 января 2017 года несколько подростков катались с горки рядом с водонапорной башней. На 13-летнего мальчика с крыши башни упала обледеневшая масса снега.

По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Башкортостан проводится доследственная проверка.