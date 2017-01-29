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14:11 (мск), источник: ГТРК Башкортостан

В Уфимском районе ребенок погиб, попав под обвал снега

Как сообщают Следственные органы Следственного комитета РФ по РБ, в Республике Башкортостан проводится проверка по факту гибели ребенка, попавшего под обвал снега с крыши водонапорной башни.

В правоохранительные органы республики вечером 28 января 2017 года поступило сообщение о том, что подросток погиб в результате схода снега с крыши водонапорной башни деревни Дубки Уфимского района.

Предварительно установлено, что вечером 28 января 2017 года несколько подростков катались с горки рядом с водонапорной башней. На 13-летнего мальчика с крыши башни упала обледеневшая масса снега.

По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Башкортостан проводится доследственная проверка.

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