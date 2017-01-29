СК проводит проверку после схода с рельсов 17 вагонов под Волгоградом
Следователи проводят проверку после схода с рельсов 17 железнодорожных вагонов в Волгоградской области, сообщили в Южном следственном управлении на транспорте СК РФ.
Следователи проводят проверку после схода с рельсов 17 железнодорожных вагонов в Волгоградской области, сообщили в Южном следственном управлении на транспорте СК РФ.
«Предварительно установлено, что
Отмечается, что имеются повреждения железнодорожной инфраструктуры на станции. Причины происшествия устанавливаются.