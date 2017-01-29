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17:12 (мск), источник: РИА Новости

СК проводит проверку после схода с рельсов 17 вагонов под Волгоградом

Следователи проводят проверку после схода с рельсов 17 железнодорожных вагонов в Волгоградской области, сообщили в Южном следственном управлении на транспорте СК РФ.

«Предварительно установлено, что 28.01.2017 примерно в 22 часа 10 минут на станции, расположенной в Иловлинском районе Волгоградской области, произошел сход с рельсов 17 железнодорожных порожних вагонов в составе грузового поезда № 2517, двигавшегося от станции М. Горького на станцию Петров Вал. В результате происшествия пострадавших нет», — говорится в сообщении.

Отмечается, что имеются повреждения железнодорожной инфраструктуры на станции. Причины происшествия устанавливаются.

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