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19:09 (мск), источник: 36on.ru

Мошенницы-москвички через «Мобильный банк» воровали деньги со счетов воронежцев

Воронежские полицейские, и их коллеги из соседних областей разбираются в обстоятельствах уголовного дела, связанного с целой серией мошеннических афер с чужими банковскими картами.

Все они были совершены в трех городах: в Воронеже, Белгороде и Липецке, а преступницами оказались «гастролерши» из подмосковных Люберец. Об их задержании вчера, 28 января, сообщили белгородские правоохранители.

По данным воронежской полиции, в нашем регионе от действий мошенниц пострадали семь человек, банковские счета и карты которых были подключены к услуге «Мобильный банк». Установлено, что с прошлого лета мошенницы ездили между Воронежем, Липецком и Белгородом, где и проворачивали свои аферы. Каким-то образом женщины получили доступ к базам данных операторов сотовой связи, которые активно использовали для поиска «жертв». Также в «арсенале» воровок были поддельные печати разных фирм и компаний, нужных им для оформления подложных документов. Схема была такова: мошенницы приходили в офисы сотовых операторов, представлялись доверенными представителями тех или иных компаний, пользующихся услугами связи этих операторов, а далее обращались «за помощью» в восстановлении якобы потерянной SIM-карты. Мошенницы представляли все «необходимые документы (договора, доверенности и так далее), но только лишь поддельные. Получив SIM-карту, аферистки тут же проверяли баланс и наличие онлайн-выхода в «Личный кабинет» через систему «Мобильный банк», то есть непосредственно к денежным счетам настоящих владельцев телефонных номеров. Если таковая услуга была подключена, мошенницы тут же переводили деньги на чужие банковские карты, которые были оформлены на неких несуществующих людей. На этих счетах ворованные деньги долго не «залеживались» — воровки тут же снимали их со счета.

После задержания у аферисток нашли огромное количество тех самых банковских пластиковых карт с именами разных владельцев, поддельных печатей юридических лиц, а также огромное число SIM-карт, восстановленных по фиктивным документам.

Установлено, что в Воронеже мошенницы — москвички совершили не менее 7 подобных краж. Например, жертвой аферисток оказался 56-летний мужчина из Семилукского района. Еще летом прошлого года, 20 августа, злоумышленницы украли с его счета 38900 рублей. Мужчина сразу узнал о снятии денег с его счета, но в полицию заявлять не стал, поскольку не счел это кражей: он предположил, что в работе банка произошел системный сбой. В итоге потерпевший явился в полицию только лишь 26 января. По факту кражи было возбуждено уголовное дело, которое станет новым эпизодом в расследовании преступления.

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