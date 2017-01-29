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14:42 (мск), источник: Publika.md

В Сицилии из бродячего цирка сбежал бенгальский тигр

Бенгальский тигр по кличке Оскар сбежал из бродячего цирка в Сицилии. Несколько часов представитель семейства кошачих бродил по улицам итальянского Палермо.

Источник: Publika.md

Полицию о хищнике уведомили автомобилисты.

Очевидцы сообщили, что тигр вел себя совершенно спокойно и держался на некотором расстоянии от машин. Полицейские решили не использовать транквилизаторов, чтобы усыпить животное, а просто заманили его в клетку. Для этого пришлось перекрыть движение транспорта на шоссе.

Полосатого путешественника вернули обратно в цирк. Как хищнику удалось сбежать из клетки, еще предстоит выяснить.

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