На Западном рынке в Новороссийске произошел пожар

Огонь, вспыхнувший на рынке в воскресенье, 29 января, охватил несколько торговых ларьков. Дым от пожара был виден из разных точек города.

— Площадь возгорания составила 150 квадратных метров, — сообщил старший дознаватель отдела надзорной деятельности по городу Новороссийску Дильшод Салахитдинов. — Причину пока устанавливаем.

Огнем полностью уничтожен один ларек, в нем был очаг возгорания, два других ларька имеют повреждения.

Пострадавших в пожаре нет. Версию с взорвавшимся баллоном пожарные не подтвердили: никаких баллонов на месте происшествия обнаружено не было, сообщает «Наша газета Новороссийск».