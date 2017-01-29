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15:57 (мск), источник: ГТРК "Южный Урал"

На северо-западе загорелся автомобиль

Предполагаемого поджигателя удалось залержать.

Челябинские полицейские выясняют обстоятельства ЧП на северо-западе города.

На улице Чичерина возле одного из домов загорелся автомобиль, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал».

Инцидент произошел накануне, 28 января. Огонь охватил иномарку, принадлежащую 21-летней девушке. Правоохранительные органы поймали предполагаемого поджигателя.

«На месте сотрудниками Росгвардии был задержан неработающий 36-летний мужчина, которого передали в руки полиции. Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности Возбуждено дело по части 2 статьи 167 УК РФ «Умышленное уничтожение или повреждение имущества», — пояснили в ГУ МВД по Челябинской области.

Подозреваемый взят под домашний арест. Ему грозит до пяти лет тюрьмы.

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