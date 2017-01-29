На северо-западе загорелся автомобиль
Предполагаемого поджигателя удалось залержать.
Предполагаемого поджигателя удалось залержать.
Челябинские полицейские выясняют обстоятельства ЧП на
На улице Чичерина возле одного из домов загорелся автомобиль, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал».
Инцидент произошел накануне, 28 января. Огонь охватил иномарку, принадлежащую 21-летней девушке. Правоохранительные органы поймали предполагаемого поджигателя.
«На месте сотрудниками Росгвардии был задержан неработающий 36-летний мужчина, которого передали в руки полиции. Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности Возбуждено дело по части 2 статьи 167 УК РФ «Умышленное уничтожение или повреждение имущества», — пояснили в ГУ МВД по Челябинской области.
Подозреваемый взят под домашний арест. Ему грозит до пяти лет тюрьмы.