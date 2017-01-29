Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
14 вещей, которые делают интерьер морально устаревшим
Как защитить грудь от рака и других болезней
Заявление властей РФ о старте скупки валюты сработало немедленно
Учителей московской школы обвинили в сексуальных домогательствах
Дочь Меладзе сыграет вторую свадьбу в Марракеше
"Ищу, не теряю надежды": монологи родственников жертв Холокоста27 января - день памяти жертв Холокоста
Близняшки с разным цветом кожи покорили соцсети
Учителей московской школы обвинили в сексуальных домогательствах
Мать с дочкой попали под поезд метро из-за другого пассажира
Автобус рухнул с моста: есть погибшие и раненые
Российские биатлонисты выиграли сингл-микст на чемпионате Европы
Сегодня в Лос-Анджелесе пройдет Матч Всех звезд НХЛ
Кира Пластинина сыграла роскошную свадьбу в Мексике (фото)
Анджелина Джоли стала музой и лицом нового парфюма Guerlain
Психиатры выяснили, как ЛСД меняет восприятие реальности
Депрессия может провоцировать рак
Водители уровня «бог»: посвящается профессионалам
Новый Cadillac продают уже 24 года (и не продали)
Фоторепортажи
14События недели в фотографиях
8«Женский марш» против Трампа
7Арктическая бригада РФ провела учения по езде на упряжках
12В Чили бушуют самые сильные в истории страны пожары
15:45 (мск), источник: Ipress.ua

Штурм Авдеевской промзоны: погибли три украинских бойца

Вследствие штурма сепаратистов в воскресенье утром в Авдеевской промзоне погибли трое украинских бойцов, еще один был ранен.

Источник: Ipress.ua

Около пяти часов утра позиции украинской армии под Авдеевкой испытали мощного обстрела из минометов и гранатометов, а через два часа сепаратисты пошли на штурм, рассказал представитель Минобороны по АТО Александр Мотузяник на брифинге для журналистов.

По словам полковника Мотузяника, сепаратисты понесли серьезные потери.

«Ситуация в Авдеевской промзоне остается напряженной, противник продолжает обстреливать наши позиции из всего имеющегося вооружения, однако пока к штурмовым действиям не прибегает», — рассказал представитель Минобороны.

Напомним, что ранее спикер штаба АТО Леонид Матюхин сообщил, что в результате утреннего штурма в районе промзоны Авдеевки ранены трое украинских бойцов.

Также стоит отметить, что в центре прифронтовой Авдеевки среди многоэтажек сегодня обнаружили снаряд, который не разорвался.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Роджер Федерер стал победителем Australian Open
МНБ США: указ президента о мигрантах остается в силе
Аналитика: как смягчение санкций повлияет на экономику России
К не освободившим в срок служебное жилье депутатам поданы иски
Информатор WADA Степанова заявила о нежелании возвращаться в РФ
Роджер Федерер победил Рафаэля Надаля в финале Australian Open
Девятиклассников обяжут сдавать устную речь
В Башкирии мальчик погиб после падения на него снега с крыши
Спорт
Российские фигуристы выиграли на ЧЕ два золота, серебра и бронзы Победителями соревнований стали Евгения Медведева у женщин и спортивная пара Евгения Тарасова/Владимир Морозов
Авто
Госдума сказала да: 5000 рублей за опасное вождение Государственная Дума приняла в первом чтении законопроект о введении штрафа в размере 5000 рублей за опасное вождение, передает «ТАСС»
Hi-Tech
Появился способ запускать пиратские игры на PlayStation 4 Группа хакеров взломала PlayStation 4 и нашла способ устанавливать «пиратские» игры на приставку со старой прошивкой
Кино
Никакой химии: самые провальные парочки кинематографа Появление этих актерских пар на экране способно повергнуть зрителя в скуку и вызвать недоумение. Вряд ли режиссеры добивались такого эффекта — просто между партнерами по площадке не пробежала искра.
Недвижимость
Эксперты назвали самые дешевые для переезда города мира
14 вещей, которые делают интерьер морально устаревшим
Как снять квартиру, если у вас домашний питомец?
Россияне отказались от частного строительства
Леди
Как выглядели первые леди США до Мелании Трамп (фото) Кто жил в Белом доме до модели из Словении?
Дети
Абсурдная реклама теста на беременность рассмешила пользователей соцсетей На рекламном плакате с парой, потрясенной результатом анализа, не было бы ничего смешного, если бы не огромный живот будущей мамы.
Все о ремонте
Как отремонтировать небольшую кухню за 6 дней
Планировать ли кухню по «рабочему треугольнику»?
Можно ли установить кондиционер на фасаде?
7 недостатков интерьера, которые легко исправить
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь