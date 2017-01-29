Штурм Авдеевской промзоны: погибли три украинских бойца

Около пяти часов утра позиции украинской армии под Авдеевкой испытали мощного обстрела из минометов и гранатометов, а через два часа сепаратисты пошли на штурм, рассказал представитель Минобороны по АТО Александр Мотузяник на брифинге для журналистов.

По словам полковника Мотузяника, сепаратисты понесли серьезные потери.

«Ситуация в Авдеевской промзоне остается напряженной, противник продолжает обстреливать наши позиции из всего имеющегося вооружения, однако пока к штурмовым действиям не прибегает», — рассказал представитель Минобороны.

Напомним, что ранее спикер штаба АТО Леонид Матюхин сообщил, что в результате утреннего штурма в районе промзоны Авдеевки ранены трое украинских бойцов.

Также стоит отметить, что в центре прифронтовой Авдеевки среди многоэтажек сегодня обнаружили снаряд, который не разорвался.