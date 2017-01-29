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17:21 (мск), источник: Калининград.Ru

Пожарные предотвратили взрыв газа в жилом доме под Багратионовском

Пропановый баллон удалось вовремя вынести из помещения.

Источник: Калининград.Ru

В воскресенье, 29 января, пожарные предотвратили взрыв газового баллона в жилом доме в посёлке Краснознаменское Багратионовского района. Об этом корреспонденту Калининград.Ru сообщил оперативный дежурный регионального управления МЧС.

Сигнал о происшествии поступил в Центр управления в кризисных ситуациях в 02:56. Горел одноэтажный кирпичный дом. Пожарным удалось потушить огонь и не допустить взрыв пропанового баллона.

В результате возгорания никто не пострадал. Сейчас выясняются причины произошедшего.

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