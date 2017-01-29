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15:38 (мск), источник: СБ - Беларусь сегодня

Под Кобрином перевернулся микроавтобус с пинчанами

ДТП произошло утром 28 января. Водитель микроавтобуса Ford не справился с управлением. Автомобиль, в салоне которого, кроме него, находились еще семеро человек, вылетел в кювет и перевернулся.

Источник: СБ - Беларусь сегодня

Очевидцы аварии рассказали, что иномарка кувырнулась через крышу несколько раз. Лишь по счастливой случайности никто из находившихся в ней людей серьезно не пострадал.

Буквально накануне этого ДТП Госавтоинспекция Брестской области призвала всех участников дорожного движения соблюдать повышенные меры безопасности в связи со сложными и неустойчивыми погодными условиями. Выбирать безопасную скорость и дистанцию, избегать резких движений и маневров, исключить ненужные перестроения и обгоны.

По предварительной информации, погодные аномалии (перепады температуры воздуха, осадки), могли стать одной из причин аварии.

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