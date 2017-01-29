Под Кобрином перевернулся микроавтобус с пинчанами

Очевидцы аварии рассказали, что иномарка кувырнулась через крышу несколько раз. Лишь по счастливой случайности никто из находившихся в ней людей серьезно не пострадал.

Буквально накануне этого ДТП Госавтоинспекция Брестской области призвала всех участников дорожного движения соблюдать повышенные меры безопасности в связи со сложными и неустойчивыми погодными условиями. Выбирать безопасную скорость и дистанцию, избегать резких движений и маневров, исключить ненужные перестроения и обгоны.

По предварительной информации, погодные аномалии (перепады температуры воздуха, осадки), могли стать одной из причин аварии.