Под Кобрином перевернулся микроавтобус с пинчанами
ДТП произошло утром 28 января. Водитель микроавтобуса Ford не справился с управлением. Автомобиль, в салоне которого, кроме него, находились еще семеро человек, вылетел в кювет и перевернулся.
ДТП произошло утром 28 января. Водитель микроавтобуса Ford не справился с управлением. Автомобиль, в салоне которого, кроме него, находились еще семеро человек, вылетел в кювет и перевернулся.
Очевидцы аварии рассказали, что иномарка кувырнулась через крышу несколько раз. Лишь по счастливой случайности никто из находившихся в ней людей серьезно не пострадал.
Буквально накануне этого ДТП Госавтоинспекция Брестской области призвала всех участников дорожного движения соблюдать повышенные меры безопасности в связи со сложными и неустойчивыми погодными условиями. Выбирать безопасную скорость и дистанцию, избегать резких движений и маневров, исключить ненужные перестроения и обгоны.
По предварительной информации, погодные аномалии (перепады температуры воздуха, осадки), могли стать одной из причин аварии.