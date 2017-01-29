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16:08 (мск), источник: Publika.md

Мужчина из Каушан остановил грабителя выстрелом в ногу

Два грабителя проникли минувшей ночью в частный дом в Каушанах. Живущий по-соседству сын владельцев жилища увидел, как неизвестные выломали дверь, и известил полицию.

Источник: Publika.md

Не дожидаясь приезда правоохранителей, мужчина попытался спугнуть преступников, сделав в их сторону несколько выстрелов из охотничьего ружья. Одному из грабителей он попал в ногу. Им оказался 26-летний житель Страшенского района. Его задержали на 72 часа. Подельнику удалось убежать, полиция его ищет. Обоим грозит до трех лет тюрьмы.

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