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17:17 (мск), источник: РИАЦ

В депо на Максимке спасатели потушили пожар

На железнодорожной станции в поселке Максима Горького Советского района Волгограда вспыхнул ангар.

По предварительным данным, причиной возгорания стал прорыл трубы в печи для сушки песка. Из трубы протекла солярка, которая моментально вспыхнула.

Пожарные расчеты 4-й и 20-й пожарных частей оперативно прибыли на место происшествия. По информации ГУ МЧС по Волгоградской области, возгорание было ликвидировано, на тушение огня потребовался примерно час. Погибших и пострадавших нет.

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