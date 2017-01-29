В депо на Максимке спасатели потушили пожар

По предварительным данным, причиной возгорания стал прорыл трубы в печи для сушки песка. Из трубы протекла солярка, которая моментально вспыхнула.

Пожарные расчеты 4-й и 20-й пожарных частей оперативно прибыли на место происшествия. По информации ГУ МЧС по Волгоградской области, возгорание было ликвидировано, на тушение огня потребовался примерно час. Погибших и пострадавших нет.