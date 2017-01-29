В Минске при столкновении BMW с маршруткой пострадали 4 пассажира

Авария произошла в 19.50 на перекрестке просп. Машерова и ул. Богдановича.

«Маршрутное такси под управлением водителя 1950 года рождения двигалось по просп. Машерова в направлении ул. Кропоткина. На перекрестке произошло столкновение маршрутки с BMW под управлением молодого человека 1993 года рождения, — проинформировала Анастасия Редько. — Два пассажира маршрутного такси и два пассажира BMW доставлены в медучреждения для осмотра. Водители транспортных средств не пострадали».

Поскольку на BMW был установлен видеорегистратор, то инспекторы ГАИ изучают видеозапись, чтобы разобраться в произошедшем, а также опрашивают свидетелей ДТП, пояснила собеседница.