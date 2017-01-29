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17:47 (мск), источник: ТАСС

Два человека получили травмы в ДТП с участием автобуса на Урале

Водитель Chevrolet Niva выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автобусом.

Источник: РИА "Новости"

ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 января. /ТАСС/. Два человека, в том числе восьмилетний ребенок, пострадали в результате столкновения маршрутного автобуса и легкового автомобиля в городе Реж Свердловской области. Об этом ТАСС сообщили в областном Управлении ГИБДД.

«В Реже в результате столкновения автомобиля Chevrolet Niva и маршрутного автобуса травмы получили два человека, один из которых ребенок», — говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что водитель Chevrolet выехал на полосу встречного движения, где во встречном направлении двигался автобус. «Оба пострадавших в момент ДТП находились в автобусе. Восьмилетний ребенок получил ушибы и сотрясение головного мозга», — добавили в управлении.

Причины и обстоятельства аварии выясняются.

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