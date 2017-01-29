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17:29 (мск), источник: PROUFU.ru

В Башкирии за день произошло два ДТП с участием полицейских автомобилей

В течение последних суток случились две автоаварии с участием спецавтомобилей полиции. Об этом сообщили очевидцы в группе БашДТП.

Примечательно, что в первом случае автомобиль ДПС, по словам очевидцев, потерял управление из-за колеи и снежного наката на проезжей части. Машину занесло и выбросила на обочину в сугроб. К счастью, никто не пострадал, но у спецавтомобиля оказался помят бампер.

Второе ДТП с участием полицейского автомобиля, случилось в Бирске. На сей раз патрульный автомобиль столкнулся с легковым «Фордом». По словам свидетелей ДТП, и в данном случае тоже не обошлось без дефектов дорожного полотна, из-за которых один из автомобилей потерял управление.

Пользователи соцсетей почти единодушно выразили надежду, что пострадавшие в ДТП сотрудники полиции приложат усилия, чтобы заставить дорожников навести порядок в зоне их ответственности.

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