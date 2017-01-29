В Башкирии за день произошло два ДТП с участием полицейских автомобилей
В течение последних суток случились две автоаварии с участием спецавтомобилей полиции. Об этом сообщили очевидцы в группе БашДТП.
В течение последних суток случились две автоаварии с участием спецавтомобилей полиции. Об этом сообщили очевидцы в группе БашДТП.
Примечательно, что в первом случае автомобиль ДПС, по словам очевидцев, потерял управление
Второе ДТП с участием полицейского автомобиля, случилось в Бирске. На сей раз патрульный автомобиль столкнулся с легковым «Фордом». По словам свидетелей ДТП, и в данном случае тоже не обошлось без дефектов дорожного полотна,
Пользователи соцсетей почти единодушно выразили надежду, что пострадавшие в ДТП сотрудники полиции приложат усилия, чтобы заставить дорожников навести порядок в зоне их ответственности.