В Башкирии за день произошло два ДТП с участием полицейских автомобилей

Примечательно, что в первом случае автомобиль ДПС, по словам очевидцев, потерял управление из-за колеи и снежного наката на проезжей части. Машину занесло и выбросила на обочину в сугроб. К счастью, никто не пострадал, но у спецавтомобиля оказался помят бампер.

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Второе ДТП с участием полицейского автомобиля, случилось в Бирске. На сей раз патрульный автомобиль столкнулся с легковым «Фордом». По словам свидетелей ДТП, и в данном случае тоже не обошлось без дефектов дорожного полотна, из-за которых один из автомобилей потерял управление.

<div id="vk_post_-48558367_1241250"></div><script type="text/javascript"> (function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = "//vk.com/js/api/openapi.js?139"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'vk_openapi_js')); (function() { if (!window.VK || !VK.Widgets || !VK.Widgets.Post || !VK.Widgets.Post("vk_post_-48558367_1241250", -48558367, 1241250, 'FhCTwxoKu10PCqfH_NQSyEeDunZC', {})) setTimeout(arguments.callee, 50); }());</script>