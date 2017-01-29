В Добруше из воды вытащили мертвого рыбака

Находившийся неподалеку сачок указывал на то, что он рыбачил. Однако занятие закончилось трагедией, несмотря на то, что глубина полыньи чуть больше роста погибшего. Место трагедии примерно в пяти километрах от берега.

— Можно предположить, что рыбак попал в полынью, но не смог из нее выбраться. Однако полную картину его гибели, как и причину смерти уставят расследование обстоятельств и экспертиза, — рассказал ведущий специалист областной организации ОСВОД Сергей Костюченко.

Позже была установлена личность погибшего. Им оказался житель райцентра 1972 года рождения. Специалисты ОСВОД в очередной раз обращают внимание на хрупкость льда, нахождение на котором может плохо закончится.