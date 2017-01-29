Во время пожара на Кировоградщине нашли тела двух людей
Во время пожара в Бобринецком районе Кировоградской области нашли тела двух людей. Об этом в воскресенье, 29 января, сообщила
Во время пожара в Бобринецком районе Кировоградской области нашли тела двух людей. Об этом в воскресенье, 29 января, сообщила
Во время пожара в Бобринецком районе Кировоградской области нашли тела двух людей. Об этом в воскресенье, 29 января, сообщила
«Сегодня, 29 января, в 08:03 на “101” поступило сообщение о пожаре в частном одноэтажном жилом доме в селе
Также отмечается, что причины пожара и обстоятельства смерти устанавливают специалисты.