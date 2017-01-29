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17:41 (мск), источник: Nbnews.com.ua

Во время пожара на Кировоградщине нашли тела двух людей

Во время пожара в Бобринецком районе Кировоградской области нашли тела двух людей. Об этом в воскресенье, 29 января, сообщила пресс-служба УДСНС в области.

Во время пожара в Бобринецком районе Кировоградской области нашли тела двух людей. Об этом в воскресенье, 29 января, сообщила пресс-служба УДСНС в области.

«Сегодня, 29 января, в 08:03 на “101” поступило сообщение о пожаре в частном одноэтажном жилом доме в селе Владимиро-Ильинка Бобринецкого района. Во время тушения огня в доме спасатели обнаружили тела погибшей женщины 1964 года.р., и мужчины, 1990 г. р.», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что причины пожара и обстоятельства смерти устанавливают специалисты.

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