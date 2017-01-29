Куйбышевская транспортная прокуратура ведет проверку по факту ДТП Porsche и электровоза под Тольятти

Как сообщил Максим Ворошилов, 28 января в 11:25 на 18-м километре, на шестом пикете перегона «Станция Жигулевское море — станция «Тольятти», на регулируемом железнодорожном переезде произошло столкновение электровоза № 729 с автомобилем Porsche седан.

«Причиной столкновения послужило нарушение ПДД 50-летним водителем автомобиля, а именно проезд под запрещающий сигнал железнодорожного светофора перед идущим электровозом, — подчеркнул Максим Ворошилов. — Повреждений электровоза и верхнего строения пути не имеется. Пострадавших нет. Задержки в движении поездов не зафиксировано».

Как пояснил Максим Ворошилов, проверку по факту ДТП проводит Куйбышевская транспортная прокуратура и ОГИБДД по Ставропольскому району.