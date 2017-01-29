В Алматы три человека пострадали в ДТП

Водитель Nissan Cefiro двигался по проспекту Рыскулова в восточном направлении. Перед развязкой с улицей Кудерина его машину сзади ударил двигавшийся с большой скоростью Mercedes W210. От удара Nissan закрутило, но водитель сумел восстановить контроль над автомобилем и остановить его.

Увидев происходящее, двигавшийся позади водитель Lexus RX300 остановился позади «мерса», включив «аварийку». Но через некоторое время в кроссовер на большой скорости врезалась Toyota Camry. От этого удара Lexus отбросило в Mercedes. При этом между двумя этими машинами зажало пассажира «мерса». В итоге его с переломом ноги госпитализировали. Также в больницу с травмами доставили водителя Camry и Lexus.