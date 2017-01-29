Троих мужчин с наркотиками задержали в Нижнем Новгороде

Троих мужчин с наркотиками задержали полицейские в Нижнем Новгороде, сообщает ГУ МВД по Нижегородской области.

У одного из домов на улице Комсомольской страж порядка задержали неработающего 24-летнего нижегородца, у которого было обнаружено синтетическое наркотическое средство массой 0,649 грамма.

На проспекте Гагарина был задержан ранее судимый 22-летний житель города Лысково, у которого нашли 2,52 грамма наркотиков. На улице Героя Самочкина стражи порядка остановили мужчину с синтетическим наркотиком, массой 2,802 грамма. Возбуждены уголовные дела.