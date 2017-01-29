В Ленобласти ФСБ задержала крупного дорожного бизнесмена
Подозрение в мошенничестве в особо крупном размере стало причиной ареста руководителя ряда дорожных фирм. Предпринимателя уже арестовал суд. Об этом 29 января сообщает портал 47news.
Подозрение в мошенничестве в особо крупном размере стало причиной ареста руководителя ряда дорожных фирм. Предпринимателя уже арестовал суд. Об этом 29 января сообщает портал 47news.
Следственные действия транспортной службы управления ФСБ по Петербургу и Ленобласти проводились 27 января. Сотрудники правоохранительных органов пришли в офис ФКУ «Севзапуправтодор», домой к бывшему главу учреждения Валентину Иванову и бизнесмену Павлу Конашенкову. Последний считается близким приятелем Иванова.
По данным издания, Конашенков является главой ряда крупных компаний. Его задержание и последующий арест связаны с мошенничеством с землей при строительстве дорог. Ущерб, нанесенный государству, оценивается в сотни миллионов рублей.
Следствие предполагает, что время преступлений совпадает с временем работы Валентина Иванова. Сейчас чиновник трудится в Москве.
Схему преступлений правоохранители смогли раскрыть после ареста в середине 2016-го замглавы имущественных отношений Росавтодора Тимофея Мещерякова. Мужчина обвиняется в получении взятки и находится под стражей.