В Ленобласти ФСБ задержала крупного дорожного бизнесмена

Следственные действия транспортной службы управления ФСБ по Петербургу и Ленобласти проводились 27 января. Сотрудники правоохранительных органов пришли в офис ФКУ «Севзапуправтодор», домой к бывшему главу учреждения Валентину Иванову и бизнесмену Павлу Конашенкову. Последний считается близким приятелем Иванова.

По данным издания, Конашенков является главой ряда крупных компаний. Его задержание и последующий арест связаны с мошенничеством с землей при строительстве дорог. Ущерб, нанесенный государству, оценивается в сотни миллионов рублей.

Следствие предполагает, что время преступлений совпадает с временем работы Валентина Иванова. Сейчас чиновник трудится в Москве.

Схему преступлений правоохранители смогли раскрыть после ареста в середине 2016-го замглавы имущественных отношений Росавтодора Тимофея Мещерякова. Мужчина обвиняется в получении взятки и находится под стражей.