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19:05 (мск), источник: Водитель Петербурга

В Ленобласти ФСБ задержала крупного дорожного бизнесмена

Подозрение в мошенничестве в особо крупном размере стало причиной ареста руководителя ряда дорожных фирм. Предпринимателя уже арестовал суд. Об этом 29 января сообщает портал 47news.

Источник: AP 2016

Следственные действия транспортной службы управления ФСБ по Петербургу и Ленобласти проводились 27 января. Сотрудники правоохранительных органов пришли в офис ФКУ «Севзапуправтодор», домой к бывшему главу учреждения Валентину Иванову и бизнесмену Павлу Конашенкову. Последний считается близким приятелем Иванова.

По данным издания, Конашенков является главой ряда крупных компаний. Его задержание и последующий арест связаны с мошенничеством с землей при строительстве дорог. Ущерб, нанесенный государству, оценивается в сотни миллионов рублей.

Следствие предполагает, что время преступлений совпадает с временем работы Валентина Иванова. Сейчас чиновник трудится в Москве.

Схему преступлений правоохранители смогли раскрыть после ареста в середине 2016-го замглавы имущественных отношений Росавтодора Тимофея Мещерякова. Мужчина обвиняется в получении взятки и находится под стражей.

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