В Башкирии пропал 15-летний мальчик
Сегодня, 29 января, в соцсетях появилось тревожное сообщение о поисках 15-летнего подростка. Родные ищут Артема Шамшиярова, проживающего в селе Новонадеждино.
Сегодня, 29 января, в соцсетях появилось тревожное сообщение о поисках 15-летнего подростка. Родные ищут Артема Шамшиярова, проживающего в селе Новонадеждино.
«Пропал
Приметы пропавшего: на вид 15−16 лет, рост 160 см, слегка сутулится, светлая кожа, русые волосы.
Был одет в куртку защитного цвета «хаки», черную шапку, брюки теплые
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