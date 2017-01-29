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20:12 (мск), источник: PROUFU.ru

В Башкирии пропал 15-летний мальчик

Сегодня, 29 января, в соцсетях появилось тревожное сообщение о поисках 15-летнего подростка. Родные ищут Артема Шамшиярова, проживающего в селе Новонадеждино.

«Пропал ребенок-подросток Шамшияров Артем Игоревич, 09.02.2002 года рождения, уроженец села Новонадеждино Благовещенского района, ученик 8 “Б” класса школы № 3 г. Благовещенска. Ушел из дома в пятницу в 12 ч дня 27 января 2017 года», — сообщили близкие Артема.

Приметы пропавшего: на вид 15−16 лет, рост 160 см, слегка сутулится, светлая кожа, русые волосы.

Был одет в куртку защитного цвета «хаки», черную шапку, брюки теплые темно-синего цвета, черные ботинки.

Близкие просят всех, кому что-либо известно о местонахождении Артема, сообщить по телефону 89279485962.

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