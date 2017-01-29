В московском метро мужчина упал на рельсы

«Мужчина упал на рельсы на станции метро “Кунцевская”. По предварительным данным, он живой, и сейчас его извлекают», — сказал собеседник агентства.

Обстоятельства происшествия выясняются.

В субботу сообщалось, что на станции «Молодежная» в московском метро под поезд бросилась женщина с ребенком на руках. Пострадавшие были доставлены вертолетом в больницы. Источник сообщал, что ночью женщина скончалась от ран, а ребёнок находится в коме. По предварительным данным столичного главка СК РФ, женщина с ребенком сама прыгнула под прибывающий поезд.