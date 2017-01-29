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19:34 (мск), источник: РИА Новости

В московском метро мужчина упал на рельсы

МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Мужчина упал на рельсы в воскресенье вечером на станции «Кунцевская» Филёвской линии метро Москвы, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах столицы.

Источник: РИА Новости

«Мужчина упал на рельсы на станции метро “Кунцевская”. По предварительным данным, он живой, и сейчас его извлекают», — сказал собеседник агентства.

Обстоятельства происшествия выясняются.

В субботу сообщалось, что на станции «Молодежная» в московском метро под поезд бросилась женщина с ребенком на руках. Пострадавшие были доставлены вертолетом в больницы. Источник сообщал, что ночью женщина скончалась от ран, а ребёнок находится в коме. По предварительным данным столичного главка СК РФ, женщина с ребенком сама прыгнула под прибывающий поезд.

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