На севере Москвы электричка сбила насмерть двух мужчин

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Электричка сбила насмерть двух мужчин, которые пытались залезть на платформу перед подходящим поездом на севере Москвы. Об этом ТАСС сообщили сегодня в пресс-службе Управления на транспорте МВД РФ по Центральному федеральному округу.