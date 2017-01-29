Подозрительный предмет, найденный в порту Севастополя, оказался не опасен

Ранее источник в правительстве города сообщил РИА Новости, что в районе морского вокзала обнаружен подозрительный предмет, предположительно, речь может идти о самодельном взрывном устройстве. В центре общественных связей управления МВД РФ по городу Севастополю подтвердили эту информацию.

«Это муляж в хорошем исполнении, как фактор запугивания вполне может быть использован», — сказал собеседник агентства, добавив, что в настоящий момент взрывоопасность компонентов в найденном предмете не обнаружена.

Также источник не исключил, что подобная акция могла быть проверкой на реагирование севастопольских силовиков. «Подобным муляжом могли протестировать работу наших подразделений, чтобы определиться, в течение какого времени заряд будет нейтрализован», — считает источник.