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20:46 (мск), источник: РИА Новости

Подозрительный предмет, найденный в порту Севастополя, оказался не опасен

СЕВАСТОПОЛЬ, 29 янв — РИА Новости. Найденный в районе морского вокзала Севастополя подозрительный предмет опасности не представляет, сообщил РИА Новости источник в правительстве города.

Ранее источник в правительстве города сообщил РИА Новости, что в районе морского вокзала обнаружен подозрительный предмет, предположительно, речь может идти о самодельном взрывном устройстве. В центре общественных связей управления МВД РФ по городу Севастополю подтвердили эту информацию.

«Это муляж в хорошем исполнении, как фактор запугивания вполне может быть использован», — сказал собеседник агентства, добавив, что в настоящий момент взрывоопасность компонентов в найденном предмете не обнаружена.

Также источник не исключил, что подобная акция могла быть проверкой на реагирование севастопольских силовиков. «Подобным муляжом могли протестировать работу наших подразделений, чтобы определиться, в течение какого времени заряд будет нейтрализован», — считает источник.

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